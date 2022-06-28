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Вторник, 28 июня, 2022

Отдых 4 в 1: на что обратить внимание при планировании отпуска в Азербайджане

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Отдых 4 в 1: на что обратить внимание при планировании отпуска в Азербайджане

Азербайджан — яркое и колоритное государство на перекрёстке исторических дорог Азии и Европы. Здесь древние архитектурные шедевры и традиции соседствуют с европейской утончённостью. Азербайджан – это смешение стилей и вкусов, поражающее богатством культурного наследия. А ещё – разнообразием вариантов отдыха. Азербайджан способен удовлетворить массу потребностей туристов: здесь можно найти и пляжный отдых с прекрасными отелями, и отправиться в увлекательные экскурсии, в том числе гастрономические, и остановиться на горнолыжных курортах, и даже пройти оздоровительные программы.

О том, каким может стать путешествие в Азербайджан, и на что стоит обратить внимание при планировании поездки, мы поговорили с директором туристического агентства МК-Тревел Марией Кокориной.

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