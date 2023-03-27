Отчим избил мальчика железным чайником в Москве

В Москве 12-летний мальчик попал в больницу после избиения железным чайником, сообщает телеграм-канал Shot.

Травмы ребёнку нанёс отчим. По данным СМИ, 43-летний мужчина выпивал, когда спиртное кончилось, собрался в магазин за добавкой, но гражданская жена запретила «продолжать вечеринку». Чтобы вразумить мужа, женщина дала супругу пощёчину, в ответ получила сдачи.

12-летний паренёк решил вступиться за маму. Это сильно разозлило мужчину, он схватил на кухне железный чайник и начал избивать пасынка.

Ребёнка на скорой доставили в больницу. У мальчика ушибленная рана головы, ушиб предплечья.