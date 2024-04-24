От транспортного налога освободят одного из родителей ребенка-инвалида

Минэкономразвития Рязанской области разработало изменения в областной закон «О налоговых льготах», согласно которому предполагается освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей, опекунов, усыновителей ребенка-инвалида. Об этом нас своей странице во «ВКонтакте» заявила заместитель председателя правительства Юлия Швакова.

«Согласно документу, налог не будет уплачиваться на автомобиль или мотоцикл без ограничения мощности начиная с 1 января 2024 года бессрочно. Воспользоваться такой льготой смогут порядка 1200 человек, налоговые расходы областного бюджета составят ежегодно 2,8 млн руб.», — пишет Юлия Швакова.

Законопроект одобрили 23 апреля на заседании регионального правительства. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Рязанской областной Думы.