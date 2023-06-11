Воскресенье, 11 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Осуждённые в Рязанской области стали чаще венчаться

Татьяна Проводина
Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

В рязанской исправительной колонии №2 прошёл третий с начала года обряд венчания. Церемония по всем православным канонам состоялась в храме на территории учреждения.

Осуждённый отбывает наказание по статье 158 УК РФ, до конца срока ему осталось два с половиной года.

В колониях УФСИН по Рязанской области ранее венчания были достаточно редки. По сведениям православной общины среди осуждённых, за последние 5 лет в колониях провели 6 венчаний, 3 из которых – за последние полгода.

Решение повенчаться с супругами осуждённые стали принимать после общения со священнослужителем. Протоиерей Георгий Марков, руководитель отдела Рязанской епархии по связям с УФСИН по Рязанской области, окормляет ИК-2. В проповедях он поясняет значение семьи в процессе исправления осуждённых, а венчание называет одним из способов сохранить семью даже в условиях изоляции.

В исправительном учреждении отметили, что решение осуждённых о венчании – глубоко обдуманный и взвешенный шаг. Администрация всегда идёт навстречу, поскольку венчание помогает укрепить семейные связи и способствует ресоциализации осуждённого после освобождения.

Осуждённые в Рязанской области стали чаще венчаться
Осуждённые в Рязанской области стали чаще венчаться

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Больше 500 жителей Рязанской области пошли служить по контракту в Вооружённые силы России с начала года

Гражданам рассказали о мерах поддержки и выплатах для контрактников в нашем регионе.

Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Воронежской области

В больницу попали водитель, 33-летняя пассажирка. Девочкам 4, 10 лет, 2-месячному мальчику потребовалась помощь медиков.

Из-за прохладной погоды оперу «Алеко» перенесли в зал Рязанской филармонии

Начало - в 19 часов.

Рязанцев приглашают на показ фильма «Архипелаг» под открытым небом

Перед горожанами выступят Почётный полярник Михаил Малахов и директор Рязанского музея путешественников Александр Капитанов.

Гусеницы непарного шелкопряда уничтожают деревья в Рязанской области

От атаки насекомых уже пострадало множество берёз.

В Рязанской области столкнулись легковушка и минивэн

ДТП произошло в Касимове.

В Московской области потушили автобус Волгоград-Москва

Из загоревшегося транспортного средства до прибытия пожарных эвакуирован 41 человек, четверо эвакуированных — дети.

Стас Пьеха рассказал о своём состоянии

По словам артиста в одной из соцсетей, сейчас он находится в Боткинской больнице, медики сделали ему исследование сосудов сердца.

Россияне погибли в страшном ДТП в Паттайе

Известно, что молодому человеку было 23 года, девушке — 18. В полицейском протоколе их имена: Miss Valeriia Khimich и Mr. Gleb Solovev.

Очевидцы засняли конфликт с участием цыган в Рязани

Кадры поздно вечером 10 июня появились в группе Дягилево ВКонтакте.

Специалисты отобрали пробы материала и воды на месте массовой гибели чаек в Рязани

Патологический материал исследуют для исключения опасных и карантинных заболеваний.

11 июня в Рязани перекрыли одну из сторон Северной окружной дороги

Движение транспорта организовано по левой стороне дороги по направлению в центр.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации