Осуждённые в Рязанской области стали чаще венчаться

В рязанской исправительной колонии №2 прошёл третий с начала года обряд венчания. Церемония по всем православным канонам состоялась в храме на территории учреждения.

Осуждённый отбывает наказание по статье 158 УК РФ, до конца срока ему осталось два с половиной года.

В колониях УФСИН по Рязанской области ранее венчания были достаточно редки. По сведениям православной общины среди осуждённых, за последние 5 лет в колониях провели 6 венчаний, 3 из которых – за последние полгода.

Решение повенчаться с супругами осуждённые стали принимать после общения со священнослужителем. Протоиерей Георгий Марков, руководитель отдела Рязанской епархии по связям с УФСИН по Рязанской области, окормляет ИК-2. В проповедях он поясняет значение семьи в процессе исправления осуждённых, а венчание называет одним из способов сохранить семью даже в условиях изоляции.

В исправительном учреждении отметили, что решение осуждённых о венчании – глубоко обдуманный и взвешенный шаг. Администрация всегда идёт навстречу, поскольку венчание помогает укрепить семейные связи и способствует ресоциализации осуждённого после освобождения.