Осужденного за насилие над девочками экс-депутата нашли мертвым в тюремной больнице

Накануне в тюремной больнице нашли мертвым 70-летнего бывшего депутата Байкаловского сельского поселения Владимира Барыкина, пишет МК со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

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Ранее мужчину осудили на 18 лет за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девочек. После приговора его должны были доставить в исправительное учреждение на территории Тавдинского городского округа.

Однако Барыкину стало плохо, и его поместили в медико-санитарную часть ИК-2 в Екатеринбурге. Однако 18 февраля его обнаружили мертвым в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части.

Признаки криминальной смерти отсутствуют. Проводится служебная проверка. Он был депутатом с 2005 по 2021 годы.