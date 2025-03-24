Островок «нормальности»: астролог Татьяна Борщ рассказала о кармической роли России

Известный астролог Татьяна Борщ и учёный Григорий Кваша заявляют: для России наступила поистине кармическая весна. Что это значит и какие события кармическая весна предвещает нашей стране и миру, они рассказали в программе «Прямой эфир»
По словам Татьяны, на сегодняшний день Россия — один из немногих островков «нормальности» среди множества государств, утративших верные ориентиры. Люди по всему миру активно стремятся переехать в нашу страну, устав от политики своих правительств.
Схожего мнения придерживается и Григорий Кваша. Он утверждает, что Россия, возможно, станет единственной в мире сверхдержавой. Другие претенденты на это звание, такие как США и Китай, после 2025 года резко снизят свои позиции и утратят смысл существования.
Учёный уверен, что первым шагом России станет наведение порядка в мировых финансах, что приведёт к прекращению войн по всему миру после 2025 года. Это будет уникальное время, аналогов которому еще не было в истории человечества.