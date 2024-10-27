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Основатель Wildberries сообщила о скором открытии комплекса под Рязанью

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Валерия Мединская

Основательницв Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила, что скоро будет введён в эксплуатацию новый комплекс в Рязанской области. Пост она опубликовала в своём telegram-канале.

Ким отметила, что строительство комплекса уже завершается. Его площадь составит 173 тыс. кв. м. Уже в этом году увеличатся в два раза объёмы хранения товаров.

Также Ким сообщила о модернизации и расширении складов маркетплейса в других городах России– Невинномысске, Краснодаре, Электростали, Котовске, Алексине, Зеленодольске.

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