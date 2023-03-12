Осадки в Рязанской области ухудшат видимость до тысячи метров

В Рязанской области до конца суток 12 марта с сохранением ночью 13 марта сохранится усиление ветра южной четверти порывами 16-21 м/с. Метеопредупреждение выпустил региональный главк МЧС.

Дождь и мокрый снег перейдут в снег. Видимость в осадках ухудшится до тысячи метров. Местами прогнозируются налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности. В непогоду нельзя стоять под крышами домов, ЛЭП, рекламными конструкциями и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.