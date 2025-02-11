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Фото: Алена Фионина
Экология, природа, животные

Орнитологи заметили обилие «нетипичных» для Рязани зимних пернатых

Анастасия Мериакри

В январе 2025 года в Рязанской области наблюдали обилие «нетипичных» для региона зимних пернатых. Об этом сообщает орнитолог Алена Фионина.

«Весь месяц мы активно собирали сведения по зимующим птицам региона – ведь, помимо Российской зимы, стартовал еще и Большой год, а это значит, заново нужно искать в том числе и самые простые виды птиц», — отметила орнитолог.

За январь 2025 на платформу iNaturalist было загружено 940 наблюдений, что в полтора раза больше чем в декабре. Всего за месяц в Рязанской области было сфотографировано 76 видов птиц, в работе приняли участие 29 наблюдателей.

Топ-10 наиболее встречающихся птиц в январе:
1. Большая синица — 57 наблюдений
2. Снегирь — 54 наблюдения
3. Лазоревка — 42 наблюдения
4. Мохноногий канюк — 37 наблюдений
5. Кряква — 36 наблюдений
6. Серая ворона — 36 наблюдений
7. Гоголь — 34 наблюдения
8. Обыкновенный поползень — 34 наблюдения
9. Обыкновенная пищуха — 33 наблюдения
10. Рябинник — 33 наблюдения

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Весь январь температура воздуха оставалась выше климатической нормы, первый месяц года был без снежного покрова на большей части Рязанской области, река Ока – безо льда. Обращает на себя внимание среди наблюдаемых видов обилие встреч «нетипичных» зимних пернатых – мохноногого канюка, пустельги, крапивника, серой цапли и других факультативных зимовщиков.

Орнитологи заметили обилие «нетипичных» для Рязани зимних пернатых Всего за месяц в Рязанской области было сфотографировано 76 видов птиц, в работе приняли участие 29 наблюдателей.
Фото: Алена Фионина
Орнитологи заметили обилие «нетипичных» для Рязани зимних пернатых Всего за месяц в Рязанской области было сфотографировано 76 видов птиц, в работе приняли участие 29 наблюдателей.
Фото: Алена Фионина
Орнитологи заметили обилие «нетипичных» для Рязани зимних пернатых Всего за месяц в Рязанской области было сфотографировано 76 видов птиц, в работе приняли участие 29 наблюдателей.
Фото: Алена Фионина
Орнитологи заметили обилие «нетипичных» для Рязани зимних пернатых Всего за месяц в Рязанской области было сфотографировано 76 видов птиц, в работе приняли участие 29 наблюдателей.
Фото: Алена Фионина

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