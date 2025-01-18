Организаторы подпольной нарколаборатории получили по 16 лет колонии

В Рязанской области суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Шиловского района, 47 и 33 лет, признанных виновными в производстве и сбыте мефедрона в особо крупном размере.

Операцию по ликвидации подпольной нарколаборатории, оборудованной в частном доме в селе Сасыкино, провели в июне 2023 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с региональным УФСБ и оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. На месте были задержаны организаторы криминального бизнеса.

В ходе обысков в домовладении и хозяйственных постройках правоохранители обнаружили более килограмма готового наркотика, 47 канистр с жидкостью, лабораторное оборудование (колбы, индукционные плиты, магнитные мешалки, электронасосы, миксер, вакуумные упаковщики и другие устройства), а также средства индивидуальной защиты. Эксперты установили, что в изъятых жидкостях содержался мефедрон общей массой 2376 граммов в сухом остатке, а 86 литров составляли прекурсоры для его изготовления. В общей сложности из незаконного оборота было изъято около 3,5 килограммов синтетического наркотика.

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Злоумышленники наладили контакт с неустановленными кураторами через мессенджеры, получая от них инструкции, обучающие материалы и деньги за выполненные заказы. Для своей деятельности они использовали частное домовладение, принадлежавшее их знакомой, куда привезли оборудование и прекурсоры из тайников. Изготовленный мефедрон перевозили в Краснодарский край и Тульскую область, размещая партии наркотиков в тайниках.

Следствие провело масштабную работу, включая 44 физико-химические экспертизы, результаты которых, вместе с другими доказательствами, полностью подтвердили вину подсудимых.

Рязанский областной суд приговорил 47-летнего мужчину к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его 33-летнего сообщника — к 16 годам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.