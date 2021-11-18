Опубликованы откровенные фотографии задержанного за педофилию депутата

Телеканал РЕН ТВ опубликовал откровенные фотографии с человеком, похожим на депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова.

Ранее парламентария задержали по подозрению в педофилии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Утверждается, что на снимках в числе участников откровенных игрищ был замечен Самсонов.

По версии следствия, при общении с 11-летним мальчиком он демонстрировал ребенку секс-игрушку и рассказывал о ее предназначении. Предположительно, инцидент произошел на базе отдыха во Владивостоке два года назад.

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