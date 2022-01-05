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Среда, 5 января, 2022
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Опубликовано видео жуткой аварии в Липецкой области

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В группе «Регион-48 | Липецк» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео страшной аварии Липецкой области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 января, на трассе «Липецк – Хлевное» недалеко от поворота на Задонск.

По предварительной версии, 24-летний водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Mitsubishi, которой управлял 54-летний житель Воронежа.

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В итоге пострадал семья виновника ДТП: супруга и годовалый ребенок. Они и глава семейства попали в больницу. Также госпитализировали пассажира второго авто.

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