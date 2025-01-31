Опубликовано видео задержания рязанского журналиста Константина Смирнова

В СМИ появилось видео задержания главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Журналиста по делу о вымогательстве задержали в четверг, 30 января.

Как сообщает РЕН ТВ, задержание проводилось в Москве. В ролике видно, как люди в камуфляже ведут Смирнова, а затем сажают в автомобиль.

Известно также о задержании ещё двух фигурантов дела. Среди них — главред издания «Новая газета — Рязань» Алексей Фролов. Оперативные кадры обысков у Фролова ранее обнародовал канал SHOT. На одном из снимков узнаётся Фролов, на другом видно множество пятитысячных купюр.

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Также среди задержанных фигурирует имя рязанской журналистки Натальи Смольяниновой. Долгое время она была главным редактором РЗН.инфо, до этого работала в телекомпании «Край Рязанский».

Наталья Смольянинова, скриншот видео ТКР

По версии следствия, речь идёт о вымогательстве 300 тысяч рублей. В 2024 году в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области были опубликованы несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя. Фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей.