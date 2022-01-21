Опубликовано видео эпичного побоища у бара «Ленин» в Ельце

Накануне возле бара «Ленин» в Ельце произошла массовая драка с участием мужчин и женщин.

Видеозапись с места событий опубликована в группе «Весь Елец» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как одна участниц потасовки берет за волосы соперницу и бьет ее в голову коленом.

«Исподтишка с носка бить лежачего совсем не по-пацански», – отметил автор поста.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали порталу «Город 48», что обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию. Выяснилось, что Причиной конфликта стала ссора.

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Очевидцы утверждают, что в результате одному из участников потасовки сломали ногу.