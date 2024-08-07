Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Министерство культуры Рязанской области опубликовало программу военно-исторического фестиваля «Битва на Воже», который пройдет 10 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района.

В этом году каждый желающий сможет окунуться в историю и попробовать себя в роли настоящего археолога. В рамках фестиваля можно будет ознакомиться с экспресс-выставкой, где представлены артефакты, найденные в ходе работы археологической экспедиции.

На верхней площадке гости смогут погрузиться в атмосферу Средневековой Руси — прогуляться по ярмарке народных умельцев, поучаствовать в мастер-классах, посетить интерактивные площадки.

Около Стелы в честь победы на реке Вожа пройдет Лития во славу русского воинства, состоится возложение гирлянды памяти и цветов.

Кульминацией праздника станут театрализованное представление с элементами реконструкции «Как на древней Вожской земле», показательные выступления исторических клубов из Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей.