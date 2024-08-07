Среда, 7 августа, 2024

Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Автор: 7info

Опубликовано

Министерство культуры Рязанской области опубликовало программу военно-исторического фестиваля «Битва на Воже», который пройдет 10 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района.

В этом году каждый желающий сможет окунуться в историю и попробовать себя в роли настоящего археолога. В рамках фестиваля можно будет ознакомиться с экспресс-выставкой, где представлены артефакты, найденные в ходе работы археологической экспедиции.

На верхней площадке гости смогут погрузиться в атмосферу Средневековой Руси — прогуляться по ярмарке народных умельцев, поучаствовать в мастер-классах, посетить интерактивные площадки.

Около Стелы в честь победы на реке Вожа пройдет Лития во славу русского воинства, состоится возложение гирлянды памяти и цветов.

Кульминацией праздника станут театрализованное представление с элементами реконструкции «Как на древней Вожской земле», показательные выступления исторических клубов из Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей.

Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Экосистема Байкала находится в опасности

Грибники в Рязанской области повстречали на лесной тропинке бобра

В РязГМУ прокомментировали сбор отпечатков пальцев у студентов

Дорожные фонари установят на 40 километрах дорог в Рязанской области до конца августа

В Рязанской области реализовали 26 проектов по программе местных инициатив

Пять человек спасены на пожаре в центре Рязани

Астролог составила рейтинг лучших любовников и любовниц по знаку Зодиака

Двухлетний ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения телевизора

«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

«Запросы рязанских девушек» обсуждают пользователи Сети

Рязанка стала участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

Медовый Спас 2024: какого числа, смысл праздника, народные традиции и приметы