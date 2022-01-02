-10.9 C
Рязань
Воскресенье, 2 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Опубликован список погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Александр Ильин
Фото: Пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград

Появился список погибших в аварии с пассажирским автобусом «Москва-Астрахань» на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Данные публикует Telegram-канал «112».

  1. А. Маркова, 1991 г.р.
  2. А. Ткачева, 1969 г.р.
  3. Р. Сапаров, 1977 г.р.
  4. П. Дробышевская, 1999 г.р.
  5. П. Товакалов, 1974 г.р. (водитель) 

По данным источника, имеется также шестой погибший, личность которого устанавливается. 

Напомним, пока все официальные ведомства сообщали о пяти погибших. По информации ряда СМИ, их шесть. 

Реклама

Ранее полиция и СК возбудили уголовные дела по факту смертельного ДТП. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,864ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img