Опубликован список погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Появился список погибших в аварии с пассажирским автобусом «Москва-Астрахань» на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Данные публикует Telegram-канал «112».

А. Маркова, 1991 г.р. А. Ткачева, 1969 г.р. Р. Сапаров, 1977 г.р. П. Дробышевская, 1999 г.р. П. Товакалов, 1974 г.р. (водитель)

По данным источника, имеется также шестой погибший, личность которого устанавливается.

Напомним, пока все официальные ведомства сообщали о пяти погибших. По информации ряда СМИ, их шесть.

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Ранее полиция и СК возбудили уголовные дела по факту смертельного ДТП.