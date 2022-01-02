Опубликован список погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Появился список погибших в аварии с пассажирским автобусом «Москва-Астрахань» на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Данные публикует Telegram-канал «112».
- А. Маркова, 1991 г.р.
- А. Ткачева, 1969 г.р.
- Р. Сапаров, 1977 г.р.
- П. Дробышевская, 1999 г.р.
- П. Товакалов, 1974 г.р. (водитель)
По данным источника, имеется также шестой погибший, личность которого устанавливается.
Напомним, пока все официальные ведомства сообщали о пяти погибших. По информации ряда СМИ, их шесть.
Ранее полиция и СК возбудили уголовные дела по факту смертельного ДТП.