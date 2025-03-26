Опубликован список мест, которые обработают от клещей в Рязани

Стало известно, какие парки и скверы в Рязани обработают от клещей. Список озвучили в администрации города на заседании городской межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Акарицидную обработку от клещей специальными средствами проведут в ЦПКиО, парке им. Гагарина, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке, части Лесопарка, Дендропарке, парке им. Белякова, Новопавловской роще, сквере им. Александрова, Березовой роще, сквере между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.

В июне текущего года планируется провести ларвицидную обработку прибрежных зон на водных объектах. Контроль за проведением мероприятий возложен на МБУ «Управление по делам территорий города Рязани». Также заключен муниципальный контракт на проведение акарицидной обработки городских кладбищ. К работам планируется приступить в апреле-мае текущего года.

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По данным регионального Управления Роспотребнадзора, наиболее актуальными для области в группе природно-очаговых инфекций являются инфекции, передающиеся клещами. В прошлом году на территории региона зарегистрировано 77 случаев заболевания людей иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Показатель заболеваемости превысил среднероссийский показатель в 1,5 раза. Заражение людей происходило в период активности клещей (с мая по октябрь) при посещении зон отдыха.

В 2024 году в г. Рязани геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заболело 22 человека, что выше показателя прошлого года на 32%. Инфицирование всех заболевших произошло на территориях природных очагов. Горожане заражались, в основном, при выполнении работ на садово-огородных участках.

На заседании отметили, что уровень заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями в 2025 году во многом будет обусловлен полнотой осуществления планируемых объемов профилактических мероприятий, специфической иммунизации контингентов населения потенциально высокого риска инфицирования.