Опубликован рейтинг сфер с «суперзаплатами» в Рязанской области

За первое полугодие 2022 года в Рязанской области было открыто более 20 тысяч вакансий, среди них 701 с предлагаемой заработной платой от 150 тыс. руб. Это 3,5% от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в Рязанской области составляла всего 1,9%. Такие данные приводит сервис по подбору работы HH.

Наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» в первом полугодии текущего года наблюдалась в сфере консалтинга – 39% от всех предложений о работе. Также существенной долей «дорогих» вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тыс. руб. попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).

Показательно, что год назад сфера консалтинга занимала лишь четвертое место, доля «суперзарплат» там составляла всего 10%. По сравнению с первым полугодием 2021 года свои позиции потеряла и ИТ-сфера – сейчас она на четвертом месте, а год назад была на втором (20%).