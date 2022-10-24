Опубликован рейтинг отчаяния в российских регионах

Платформа «Если быть точным» обнародовала рейтинг смертей от отчаяния в регионах России за 2021 год. Рязанская область оказалась среди относительно благополучных регионов.

Смерти от отчаяния – это смерти от употребления наркотиков, алкоголя и самоубийств. Исследователи полагают, что они имеют прямую зависимость от экономической и социальной обстановки в стране.

Уровень отчаяния в регионах сильно отличается. Разница в количестве смертей от наркотиков, алкоголя и суицидов между Чечнёй и Чукотским краем — в 228 раз.

Показатель отчаяния в Рязанской области – 8. Смерти от наркотиков в регионе – 1,1, от алкоголя – 21,4, суицидов – 2,9.

В России показатель благополучия уменьшается с юга на север и с запада на восток. На юго-западе в среднем число смертей от отчаяния в десятки раз ниже, чем на северо-востоке страны.

Самыми неблагополучными регионами оказались Чукотка, Удмуртия, Бурятия, Чувашия, Карелия и Коми. Обратная ситуация – в Северо-Кавказском федеральном округе.

В числе факторов, которые связывают со смертями от отчаяния – количество разводов, низкий уровень образования, невысокие реальные доходы, стагнация экономики, низкая продолжительность жизни и климат.

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