ОПГ из 17 наркоторговцев задержали в Рязанской области

В Рязанской области возбуждено уголовное дело против 17 членов организованного сообщества наркоторговцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В течение 2023 года сотрудники ГУНК МВД России и УНК УМВД России по Рязанской области задержали 17 человек, подозреваемых в распространении наркотиков синтетического и растительного происхождения через нелегальный онлайн-магазин в теневом сегменте Интернета. Среди задержанных — жители Рязани и Московской области, в возрасте от 20 до 48 лет, включая трёх женщин и двух граждан одной из стран Северной Африки. Шесть человек ранее имели судимости за различные преступления.

По версии следствия, под руководством анонимных организаторов и кураторов, участники преступной схемы доставляли в Рязанскую область крупные партии наркотиков, фасовали их на разовые дозы и сбывали бесконтактным способом. Подозреваемые не были знакомы друг с другом и строго соблюдали правила конспирации, общаясь исключительно текстовыми сообщениями.

Выявлено не менее 19 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Оперативники и следователи изъяли более 5 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения при личном досмотре злоумышленников, из тайниковых закладок и съемных квартир.

Предварительно установлено, что подозреваемые распространяли наркотики на территории Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

В отношении 16 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.