«Опасное солнце» накроет нескольких регионов России

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В ближайшие дни в нескольких областях России ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 23 мая, ультрафиолетовый индекс шесть-семь ожидается в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областях – регионах, находящихся рядом с Рязанской областью.

Ещё более высокий индекс – восемь – ожидается 21 мая на Северном Кавказе, на юге Краснодарского края. По словам Вильфанда, высокий индекс ультрафиолетового излучения также прогнозируется в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье.

Уровень ультрафиолетового излучения определяется по специальной шкале от 1 до 12. По ней излучение – 6-7 соответствует высокому уровню, следующие три – очень высокому, 11 и выше – экстремальному.

Чтобы защититься от опасного влияния солнца, рекомендуется больше времени проводить в тени, носить одежду, закрывающую тело, обязателен головной убор.