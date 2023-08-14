Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября

Проголосовать онлайн за деревни и сёла, которые следует подключить к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году, теперь можно до 10 сентября включительно. Именно до этой даты принимаются заявки на Госуслугах и по почте.



Проголосовать можно за населённый пункт с численностью от 100 до 500 человек, в котором отсутствует устойчивый мобильный интернет. В тех деревнях, которые наберут наибольшее количество голосов, и будут установлены базовые станции в следующем году.



В топ-5 населённых пунктов с наибольшим количеством голосов по состоянию на 14 августа входят:

село Кушуново Скопинского района,

деревня Ровное Рязанского района,

село Федосово Шацкого района,

село Глебово Путятинского района,

село Щербатовка Касимовского района.

Но положение ещё может измениться. Отдать свой голос могут все граждане РФ старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Рязанской области. Сделать это можно онлайн, на портале Госуслуг.



А чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, за который вы голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Голосовать можно только за населённый пункт в своём регионе.