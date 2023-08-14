Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября

Проголосовать онлайн за деревни и сёла, которые следует подключить к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году, теперь можно до 10 сентября включительно. Именно до этой даты принимаются заявки на Госуслугах и по почте.
Проголосовать можно за населённый пункт с численностью от 100 до 500 человек, в котором отсутствует устойчивый мобильный интернет. В тех деревнях, которые наберут наибольшее количество голосов, и будут установлены базовые станции в следующем году.
В топ-5 населённых пунктов с наибольшим количеством голосов по состоянию на 14 августа входят:
- село Кушуново Скопинского района,
- деревня Ровное Рязанского района,
- село Федосово Шацкого района,
- село Глебово Путятинского района,
- село Щербатовка Касимовского района.
Но положение ещё может измениться. Отдать свой голос могут все граждане РФ старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Рязанской области. Сделать это можно онлайн, на портале Госуслуг.
А чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, за который вы голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Голосовать можно только за населённый пункт в своём регионе.