Понедельник, 14 августа, 2023
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Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября

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Изображение от katemangostar на Freepik

Проголосовать онлайн за деревни и сёла, которые следует подключить к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году, теперь можно до 10 сентября включительно. Именно до этой даты принимаются заявки на Госуслугах и по почте.

Проголосовать можно за населённый пункт с численностью от 100 до 500 человек, в котором отсутствует устойчивый мобильный интернет. В тех деревнях, которые наберут наибольшее количество голосов, и будут установлены базовые станции в следующем году.

В топ-5 населённых пунктов с наибольшим количеством голосов по состоянию на 14 августа входят:

  • село Кушуново Скопинского района,
  • деревня Ровное Рязанского района,
  • село Федосово Шацкого района,
  • село Глебово Путятинского района,
  • село Щербатовка Касимовского района.

Но положение ещё может измениться. Отдать свой голос могут все граждане РФ старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Рязанской области. Сделать это можно онлайн, на портале Госуслуг.

А чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, за который вы голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Голосовать можно только за населённый пункт в своём регионе.

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