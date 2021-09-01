Онколог назвала симптом, указывающий на рак лёгких

Онколог Александра Логинова рассказала о симптоме, который может указывать на рак лёгких.

— Один из самых распространенных симптомов рака легких — длительный изнуряющий кашель, — написала медик в Instagram.

Особые опасения должен вызывать кашель, который не даёт уснуть ночью, длится не менее трёх недель.

В начале болезни пациенты практически не испытывают дискомфорта из-за кашля, не стремятся обратиться к врачу. На этой стадии кашель обусловлен ростом внутригрудного давления, проходит без мокроты.

Затем кашель пациента с онкологией становится приступообразным, надрывистым, приглушенным. Структура лёгких повреждается.

В дальнейшем кашель при раке легких может носить даже судорожный характер. Особенно ночью. Иногда кашель вызывает рвоту, человек может потерять сознание.

Затем появляется густая мокрота, капельки или прожилки крови.

В любом случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу.