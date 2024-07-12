Ольга Бузова подкатила к участнику «Музыкальной интуиции» в новом выпуске шоу

Логика бесполезна, внешность обманчива, главное правило шоу – отгадать, кто хорошо поёт! 13 июля в 21:00 на телеканале ТНТ выходит новый выпуск вокально-детективного шоу «Музыкальная интуиция». На этот раз определять певцов будет команда единственной и неповторимой Ольги Бузовой, а также Игоря Джабраилова и Дениса Дорохова. Противостоять им будут Люся Чеботина, Владимир Селиванов и Белла Малу. Вести участников к победе, помогать и путать будет незаменимый ведущий шоу Азамат Мусагалиев.

Борьба будет настоящей и капитаны будут идти нога в ногу. И у Оли, и у Люси уже сложились свои маркеры поющих и непоющих. Другим игрокам во многом останется лишь полагаться на интуицию своих капитанов, о чем Бузова сразу и предупредит всех присутствующих.

Ольга Бузова: «Мы должны включить интуицию и выключить мозг. Вы же знаете правила, по которым я живу, они работают».

Однако некоторые правила Бузова всё же попытается нарушить и попробует очаровать одного из незнакомцев.

«Вот ты мужчина? Ты можешь сейчас наплевать на правила? Тебя милая девочка просит сказать, поёшь ты или нет?» – будет настаивать певица.

Путать звёздные команды в этот раз будут: восьмилетняя Лиза, которая поёт полжизни, рокер, байкер и металлист Денис, который продает двери в интернете, настоящий колумбиец и фанат Шакиры Андрес и многие другие неординарные личности.

На то, чтобы отличить вокалистов от обманщиков, у звездных команд будет четыре раунда. Девять первых участников появятся перед зрителями сразу, а вот туз в рукаве или джокер останется на финал, где Люся Чеботина исполнит песню «Лучшая подруга», а Ольга Бузова – хит «Верни». Выигрыш, за который всё шоу упорно будут бороться обе команды, отправится в благотворительный фонд «Вера».