Олег Рязанский соединяет сердца! А «Зелёный сад» дарит скидки молодожёнам

Во время торжественной церемонии открытия памятника на Московском шоссе мастер строительных и монтажных работ ГК «Зелёный сад» Владимир Лутиков предложил руку и сердце своей любимой девушке Татьяне.

Молодые люди встречаются почти год. У Татьяна благородная профессия — фельдшер. Пара любит гулять по нашему городу, ходить в кино и театры, заниматься спортом.

Предложение руки и сердца стало для девушки полной неожиданностью, но Татьяна ни на секунду не растерялась и ответила согласием. Затем жених и невеста надели друг другу ромашковые венки, которые позже возложили к памятнику князю Олегу, словно получая от него благословение на долгую семейную жизнь.

Гости праздника решили, что жених и невеста заложили новую традицию, благодаря которой рязанские пары будут крепкими и счастливыми.

Компания «Зелёный сад» решила поддержать эту традицию и объявляет специальную акцию для будущих молодожёнов! До 31 декабря 2024 года сделайте предложение руки и сердца возле памятника Олегу Рязанскому, отправьте фото на нашу страничку в ВК (https://vk.com/zelenysad62) и получите скидку на квартиру в ЖК ITower до 500 000 рублей! Все подробности по телефону (4912) 77-77-77.

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