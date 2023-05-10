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Среда, 10 мая, 2023

Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи

Татьяна Проводина
Источник: сайт Окского государственного заповедника

В Визит-центре Окского государственного заповедника проводятся мастер-классы по живописи.

Занятия для детей и взрослых проходят под руководством художника отдела экопросвещения заповедника Юлии Гольцевой. Произведения создаются в графике, гуаши или другой технике.

Попробовать себя в рисовании может любой желающий независимо от художественного опыта.

Подробности – на сайте Окского государственного заповедника.

Мастер-классы проводятся по предварительной договорённости. Занятие длится 1 час для группы от 1 до 6 человек. Стоимость – 2000 рублей за группу.

Размер создаваемой картины 30х40 см, все материалы предоставляются.

Записаться на мастер-класс и задать интересующие вопросы можно по телефону/WhatsApp +7(910) 611-51-64, тел. +7 (915) 602-73-06.

Возрастное ограничение 6+

Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи
Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи
Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи
Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи
Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи
Окский заповедник проводит мастер-классы по живописи

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