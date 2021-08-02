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Понедельник, 2 августа, 2021
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Около месяца 15-летняя девушка из Шацкого района обкрадывала пенсионерку

Елена Лобанова
Около месяца 15-летняя девушка из Шацкого района обкрадывала пенсионерку
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В Шацком районе 15-летняя девушка обкрадывала пенсионерку около месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

С декабря 2020 года по январь 2021 года обвиняемая похищала у пожилой женщины деньги с банковской карты. Для этого она воспользовалась доверчивостью пенсионерки. В общей сложности подросток украла несколько тысяч рублей. 

Против девушки возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Расследование завершилось. Дело передали в суд.

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