Около 90 000 жителей Рязанской области сделали прививку от COVID-19

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Примерно 90 000 жителей Рязанской области сделали прививку от COVID-19. При этом около 70 000 уже вакцинировались повторно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время в Рязанской области ситуация по заболеваемости стабилизировалась.

— В регионе показатель заболеваемости на 24% ниже всероссийского. С целью снижения риска распространения коронавируса продолжают действовать ограничительные меры. Осуществляются контрольные мероприятия за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей, — говорится в сообщении.

Для лечения на базе стационаров имеется резерв мест, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты. В регионе продолжается вакцинация населения. На территории Рязанской области работают 60 пунктов вакцинации, в том числе 19 мобильных.