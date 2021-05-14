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Около 90 000 жителей Рязанской области сделали прививку от COVID-19

Елена Лобанова
Изображение Angelo Esslinger с сайта Pixabay
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Примерно 90 000 жителей Рязанской области сделали прививку от COVID-19. При этом около 70 000 уже вакцинировались повторно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В настоящее время в Рязанской области ситуация по заболеваемости стабилизировалась. 

— В регионе показатель заболеваемости на 24% ниже всероссийского. С целью снижения риска распространения коронавируса продолжают действовать ограничительные меры. Осуществляются контрольные мероприятия за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей, — говорится в сообщении. 

Для лечения на базе стационаров имеется резерв мест, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты. В регионе продолжается вакцинация населения. На территории Рязанской области работают 60 пунктов вакцинации, в том числе 19 мобильных.

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