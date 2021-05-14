Около 90 000 жителей Рязанской области сделали прививку от COVID-19

Примерно 90 000 жителей Рязанской области сделали прививку от COVID-19. При этом около 70 000 уже вакцинировались повторно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время в Рязанской области ситуация по заболеваемости стабилизировалась.
Для лечения на базе стационаров имеется резерв мест, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты. В регионе продолжается вакцинация населения. На территории Рязанской области работают 60 пунктов вакцинации, в том числе 19 мобильных.