Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации рязанцам могут получить поддержку

В Рязанской области продолжается работа по предоставлению социального контракта – государственной поддержки, направленной на преодоление трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Получить государственную услугу могут малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе – 12 276 рублей.

В рамках социального контракта жителям региона предлагается реализация таких мероприятий, как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

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Условиями для получения такой помощи являются наличие регистрации гражданина (членов его семьи) по месту жительства либо по месту пребывания на территории Рязанской области, отсутствие действующего социального контракта, заключенного с гражданином (членами его семьи).

Всего в 2021 году заключено 1600 социальных контрактов на общую сумму более 155,0 млн. рублей. Планируется заключить 2660 социальных контрактов.

Более подробную информацию о порядке и условиях предоставления указанного вида государственной социальной помощи можно получить в отделе социальной защиты населения по месту жительства или по ссылке.