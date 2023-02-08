Огнестойкие свитера из Рязанской области доставили в зону СВО

Огнеупорные свитера от рязанского предпринимателя получило ещё одно танковое подразделение в зоне специальной военной операции. Бойцы от души поблагодарили всех, кто помогает приблизить победу.

Доставку 1800 уникальных изделий организовало рязанское отделение ОНФ, – сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

Такая одежда не горит, а лишь дымится. Это увеличивает шанс для бойца загоревшейся бронемашины или танка на спасение.