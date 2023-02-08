Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Огнестойкие свитера из Рязанской области доставили в зону СВО

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

Огнеупорные свитера от рязанского предпринимателя получило ещё одно танковое подразделение в зоне специальной военной операции. Бойцы от души поблагодарили всех, кто помогает приблизить победу.

Доставку 1800 уникальных изделий организовало рязанское отделение ОНФ, – сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

Такая одежда не горит, а лишь дымится. Это увеличивает шанс для бойца загоревшейся бронемашины или танка на спасение.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации