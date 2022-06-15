Одно из крупнейших российских предприятий «СтальСтройТехнологии» стало новым резидентом парка «Рязанский»

Инвестиционный проект в рамках соглашения между Корпорацией развития Рязанской области и ООО «СтальСтройТехнологии» направлен на строительство производственного корпуса по изготовлению металлоконструкций расширенного ассортимента. Новый объект обеспечит создание более 800 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит порядка 1,3 млрд рублей.

15 июня «СтальСтройТехнологии» внесены в реестр парка в качестве резидента согласно Регламенту сопровождения инвесторов индустриального (промышленного) парка «Рязанский», на территории которого разместится новое производство. На сегодняшний день это самая крупная и современная инвестиционная площадка в регионе, отвечающая инфраструктурным потребностям инвесторов, в том числе к логистическим преимуществам.

Промышленное предприятие входит в число лидеров Центрального федерального округа по объему выпуска и качеству производства строительных металлоконструкций. В составе организации собственный завод, строительно-монтажное управление, транспортная служба, конструкторское бюро. Применение современных технологий и внедрение бережливых практик позволяют компании удерживать низкую стоимость производимой продукции при высоком качестве выпускаемых изделий.