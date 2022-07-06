Один из убийц 5-летней девочки в Костроме обжаловал приговор о пожизненном заключении

Один из двоих подельников, приговоренных к пожизненному лишению свободы за убийство пятилетней девочки в Костроме, обжаловал приговор, считая его «очень строгим», по его мнению, суд не учел его «искреннее раскаяние» и извинения потерпевшим, сообщил РИА Новости адвокат семьи девочки Андрей Алешкин.

Костромской областной суд 1 июля приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Отбывать наказание осуждённым предстоит в колонии особого режима.

«Герасимов обжаловал приговор. Я получил его соответствующую жалобу. Мы ждем рассмотрение дела уже в Москве», — сообщил Алешкин.

В Костромском областном суде подтвердили РИА Новости, что 5 июля поступила апелляционная жалоба от осужденного Герасимова.

В распоряжении РИА Новости есть копия жалобы. В документе, в частности, говорится, что осужденный не согласен с наказанием в виде лишения свободы пожизненно. По его мнению, приговор суда оказался «очень строгим». Суд, уверен Герасимов, не принял во внимание факт его «искреннего раскаяния» и помощь в расследовании, а также то, что он принес извинения потерпевшим. По мнению осужденного, он заслуживает более мягкого наказания в том числе из-за возраста в 45 лет и слабого здоровья.

«Обстоятельства, на которые он ссылается, уже были рассмотрены судом… Ничего нового там (в жалобе — ред.) не приведено», — заявил адвокат Алешкин.

Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка — тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них — за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.

Также было возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.