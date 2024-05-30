Четверг, 30 мая, 2024

Один человек погиб, семеро травмированы в ДТП с минивэном в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

В результате ДТП с участием минивэна в Рязанской области один человек погиб, семеро госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Столкновение автомобиля «Лада Гранта» под управлением 61-летнего водителя и минивэна «Тойота» под управлением 40-летнего мужчины произошло 30 мая в 20:45 на 388-м километре автодороги М5 «Урал» в Шацком районе.

Водитель легковушки погиб, семь человек, находившихся в другом автомобиле, доставлены в больницу. Все пострадавшие совершеннолетние.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Один человек погиб, семеро травмированы в ДТП с минивэном в Рязанской области
Один человек погиб, семеро травмированы в ДТП с минивэном в Рязанской области

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