Один человек погиб, семеро травмированы в ДТП с минивэном в Рязанской области

В результате ДТП с участием минивэна в Рязанской области один человек погиб, семеро госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Столкновение автомобиля «Лада Гранта» под управлением 61-летнего водителя и минивэна «Тойота» под управлением 40-летнего мужчины произошло 30 мая в 20:45 на 388-м километре автодороги М5 «Урал» в Шацком районе.

Водитель легковушки погиб, семь человек, находившихся в другом автомобиле, доставлены в больницу. Все пострадавшие совершеннолетние.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.