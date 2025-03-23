Один человек погиб, десять пострадали в ДТП в Тульской области

В результате ДТП в Тульской области один человек погиб, десять получили различные травмы, сообщает телеграм-канал региональной полиции.

Среди пострадавших пятеро детей.

Авария с участием четырёх автомобилей случилась 22 марта в 19:25 на 198 км автодороги М-2 «Крым». По данным прокуратуры Тульской области, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer, Nissan Qashqai, Hyundai Palisade, ВАЗ 212140.

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Смертельные травмы получил пассажир отечественного автомобиля.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.