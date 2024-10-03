Очевидец рассказал о ситуации с лесными пожарами в Спасском районе

Рязанский краевед Андрей Меркунов на странице ВКонтакте рассказал о ситуации с лесными пожарами в Спасском районе.

1 октября Меркунов ездил на автомобиле в Рязань из Ижевского. Он проехал практически через весь район.

— То тут, то там на горизонте видны столбы белого густого дыма — новые очаги пожаров, — написал Андрей.

По словам Меркунова, на подъезде к Спасску очень много техники, используемой для тушения лесных пожаров: трактора с навесным оборудованием для копания траншей, десятки пожарных машин. Все они заняты делом, передвигаются не хаотично, а с чётким планом действий.

На съездах в леса стоят сотрудники полиции, пропускают только местных жителей с пропиской.

В заключение поста Меркунов поблагодарил пожарных за нелёгкий труд.