Четверг, 3 октября, 2024

Очевидец рассказал о ситуации с лесными пожарами в Спасском районе

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от Freepik

Рязанский краевед Андрей Меркунов на странице ВКонтакте рассказал о ситуации с лесными пожарами в Спасском районе. 

1 октября Меркунов ездил на автомобиле в Рязань из Ижевского. Он проехал практически через весь район. 

— То тут, то там на горизонте видны столбы белого густого дыма — новые очаги пожаров, — написал Андрей.

По словам Меркунова, на подъезде к Спасску очень много техники, используемой для тушения лесных пожаров: трактора с навесным оборудованием для копания траншей, десятки пожарных машин. Все они заняты делом, передвигаются не хаотично, а с чётким планом действий. 

На съездах в леса стоят сотрудники полиции, пропускают только местных жителей с пропиской. 

В заключение поста Меркунов поблагодарил пожарных за нелёгкий труд. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани в полицию доставили 65 мигрантов

Их ждут любовь и идеальный партнёр: любовный гороскоп на октябрь 2024

60 морских офицеров ВСУ убиты точным ракетным ударом «Искандера»

Павел Малков: Используем все возможности для развития Музея-усадьбы генерала Скобелева

Бабушку-волонтёра СВО пытались сжечь на Урале

Губернатор Павел Малков посетил Александро-Невский район

Пропала дочь певицы Любови Успенской: что известно 

Приговор жителю Касимова, убившему супругу, вступил в силу

В Путятинском районе отремонтировали мост через реку Тырница

В Пителинском районе на предприятии на женщину наехал трактор

Рязанцев просят не парковаться до конца недели на улице Свободы

Администрация Рязани сообщила о готовности города к отопительному сезону