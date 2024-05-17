Очередная группа волонтёров отправилась из Рязани

17 мая от Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» отправилась 28-я группа волонтеров. В ее состав вошли четыре человека из Рязани, Москвы, Пителинского и Спасского районов Рязанской области.

Директор Ижевского музея К. Э. Циолковского Николай Медведков стал волонтером уже в третий раз.

«Мои поездки мне дают заряд сил на весь боевой год. Несмотря на то, что я работник культуры, порой нужно биться не только за культуру, но и за славу Родины. Я хочу пожелать всем нам скорой Победы и привлечь конечно же нашими действиями большой круг волонтерства», — поделился Николай Медведков.

С собой Николай Медведков везет для одного из раненых бойцов икону, а также более 100 фигурок ангелов-хранителей — их подготовили дети с наставниками из сел Ижевское и Иванково Спасского района.

Группу проводили сенатор Российской Федерации Игорь Мурог, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрий Хубезов, депутат Рязанской областной Думы, руководитель Штаба общественной поддержки Елена Синица и заместитель руководителя областного Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.