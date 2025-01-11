Обвиняемый в стрельбе на заводе в Рязани покончил с собой в СИЗО

66-летний Михаил Шарапов, обвиняемый в стрельбе на заводе в Рязани, в результате которой погибли два человека, покончил с собой. Об этом сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

По данным источника, мужчина свёл счёты с жизнью 8 января в СИЗО, где находился в ожидании суда.

Официально информация о гибели подозреваемого в двойном убийстве не подтверждена.

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Шарапов на заводе в Рязани застрелил бухгалтера предприятия и тяжело ранил своего племянника. Женщина скончалась на месте, мужчина умер через некоторое время в больнице.

Следователи назвали причину расправы. Стрельба началась «из-за возникшего конфликта, связанного с выявлением фактов нерационального использования активов и увольнением в связи этим с должности заместителя генерального директора предприятия».