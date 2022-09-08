Обвиняемого в гибели семьи в ДТП под Архангельском отправили в колонию-поселение на 4 года

Суд в Холмогорском районе Архангельской области признал 41-летнего жителя Архангельска виновным в аварии, в результате которой погибла семья с ребенком, и отправил его в колонию-поселение на четыре года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser-200, двигаясь в вечернее время на 1078-м километре автодороги «М-8 Холмогоры» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автомобилем Volkswagen Tiguan.

Жертвами ДТП стали 59-летний мужчина, 34-летняя женщина и малолетний ребенок, 2015 года рождения, находившиеся в Volkswagen. Следователи полагали, что находившийся за рулем Toyota водитель был пьян и возбудили дело по соответствующей статье, однако в суде доказать факт опьянения не удалось.