Пятница, 7 июня, 2024

Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев

Автор: 7info7

Опубликовано

7 июня атмосфере тепла и уюта состоялось долгожданное открытие после реконструкции библиотеки-филиала №15 в Приокском микрорайоне. Теперь это не просто библиотека, а настоящий культурный центр, созданный с душой и заботой о каждом посетителе.

Путь к преображению был долгим, но результат превзошёл все ожидания. Сотрудники библиотеки вложили в ремонт частичку души, создав множество элементов декора своими руками. Мотивационные плакаты, уютная гардеробная, потолки с автографами русских классиков – каждая деталь здесь до мелочей.

Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев
Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев
Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев
Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев
Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев
Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев
Обновлённая библиотека-филиал №15 в Приокском открыла двери для рязанцев

Торжественное открытие украсили творческие номера в исполнении талантливых сотрудников библиотеки. Гости насладились стихами и песнями, а приятным сюрпризом стало выступление хора библиотекарей.

Библиотека получила множество поздравлений, добрых пожеланий и подарков от организаций, с которыми она тесно сотрудничает.

Напомним, что библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани» была основана в апреле 1985 года. Сегодня она работает по программе развития «Патриот», направленной на патриотическое воспитание молодежи, а также активно участвует в культурной жизни района, организуя  просветительские мероприятия и досуг для всех желающих. Открытие обновленной библиотеки – это важный шаг на пути к созданию комфортной городской среды.

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