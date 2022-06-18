Обнародован проект реконструкции Северной окружной дороги в Рязани

Опубликован проект реконструкции Северной окружной дороги в Рязани. Информацию разместила депутат Рязгордумы Елена Волкова на своей странице Вконтакте.

Участок Северной окружной дороги от улицы Солнечной до проезда Шабулина будут реконструировать за 700 млн рублей.

По словам депутата, здесь появятся велодорожки, современное освещение, барьерное ограждение, надземный пешеходный переход, устройство по середине дороги ​ разворотного круга.

Волкова отметила, что проекту хватает выделенных полос для общественного транспорта.