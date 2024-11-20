На заседании депутатов Думы Касимовского муниципального округа 20 ноября объявили конкурс на должность главы округа. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает издательство «Пресса».
Депутаты Касимовского муниципального округа утвердили положение о конкурсе и назначили членов конкурсной комиссии. Ими стали председатель Думы Ирина Ганина, депутат Владимир Подшивалкин и руководитель аппарата Думы Ольга Михайлова. Вторую половину комиссии назначит губернатор Рязанской области Павел Малков.
Документы на конкурс будут принимать с 27 ноября по 12 декабря. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 20 декабря.
Объявлен конкурс на должность главы Касимовского округа
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На заседании депутатов Думы Касимовского муниципального округа 20 ноября объявили конкурс на должность главы округа. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает издательство «Пресса».
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