Среда, 20 ноября, 2024
На главнуюНовости Касимова

Объявлен конкурс на должность главы Касимовского округа

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото из телеграмм-канала издательства Пресса

На заседании депутатов Думы Касимовского муниципального округа 20 ноября объявили конкурс на должность главы округа. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает издательство «Пресса».

Депутаты Касимовского муниципального округа утвердили положение о конкурсе и назначили членов конкурсной комиссии. Ими стали председатель Думы Ирина Ганина, депутат Владимир Подшивалкин и руководитель аппарата Думы Ольга Михайлова. Вторую половину комиссии назначит губернатор Рязанской области Павел Малков.

Документы на конкурс будут принимать с 27 ноября по 12 декабря. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 20 декабря.

Новости рубрики
Новости Касимова

В Касимове полицейские изъяли более 1300 пачек немаркированных сигарет

Дознавателем МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ
Новости Касимова

В Касимове директору лесокомбината прокуратура внесла представление за загрязнение воздуха

У предприятия отсутствовало газоочистительное оборудование.
Новости Касимова

Житель Касимова получил 6 лет колонии за попытку убийства

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.