Объявлен конкурс на должность главы Касимовского округа

На заседании депутатов Думы Касимовского муниципального округа 20 ноября объявили конкурс на должность главы округа. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает издательство «Пресса».



Депутаты Касимовского муниципального округа утвердили положение о конкурсе и назначили членов конкурсной комиссии. Ими стали председатель Думы Ирина Ганина, депутат Владимир Подшивалкин и руководитель аппарата Думы Ольга Михайлова. Вторую половину комиссии назначит губернатор Рязанской области Павел Малков.



Документы на конкурс будут принимать с 27 ноября по 12 декабря. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 20 декабря.