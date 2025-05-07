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Фото: t.me/mod_russia
Происшествия

О пролёте над Рязанской областью БПЛА в сторону Москвы сообщал мониторинг

Алексей Самохин

Мониторинговые каналы вчера поздно вечером и сегодня ночью сообщали о пролёте над Рязанской областью в сторону Москвы вражеских БПЛА.

В частности, телеграм-канал «Локатор России» писал, что беспилотники были замечены в Захаровском и Клепиковском районах.

Вечером 6 мая губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении над регионом двух вражеских беспилотников.

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— По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет, — написал губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале регулярно сообщал об уничтожении вражеских беспилотников. В ночь на 7 мая было сделано два поста. Сначала Собянин рассказал об уничтожении семи вражеских БПЛА, затем о сбитии ещё двух.

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