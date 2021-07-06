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Вторник, 6 июля, 2021
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Нужно ли согласие соседей для установки на участке постройки для животных?

7info7
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Прежде чем разместить на своем участке постройку для содержания животных, необходимо спросить соседей. Об этом рязанцам напомнили в региональной прокуратуре в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: дачникам запрещено разводить на своих участках сельскую живность без согласия соседей. Любые курятники или свинарники должны быть закрыты, а в крайних случаях даже снесены, по иску живущих рядом.

Такие строгие правовые позиции заложены в одном из обзоров судебной практики кассационного суда.

В статье 42 Конституции РФ закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.

Согласно Земельному кодексу владельцы земельных участков обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением и соблюдением санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правилах.

Возведенная ответчиками постройка для содержания животных является объектом вспомогательного назначения, разрешения на ее строительство не требуется (подпункт 3 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), однако данное строение должно возводиться с соблюдением противопожарных и санитарных требований, с соблюдением целевого назначения земли.

Граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благополучия и благоприятную среду обитания.

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