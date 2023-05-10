Нуждающиеся жители Рязанской области до конца июля получат 1200 продуктовых наборов

В России прошел первый этап всероссийского благотворительного проекта «Народный обед», который Банк еды «Русь» проводит в пяти регионах: Рязанской, Костромской, Липецкой, Ростовской и Челябинской областях.

В период с 05.05.2023 г. по 06.05.2023 нуждающимся было передано 200 наборов. До конца июля планируется раздать 1200 наборов в Рязанской области.

23 марта 2023 г прошла первая фасовка народного обеда, жители Спасского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили 200 наборов продуктовой помощи.

Целевыми группами проекта являются:

• Семьи с детьми, подтвердившие статус нуждаемости документально.

• Одиноко проживающие граждане в возрасте 65+ лет.

Задачи проекта:

• Создать задел для оказания систематической продовольственной помощи нуждающимся в удаленных населенных пунктах регионов-участников проекта

• Организовать информационное сопровождение этапов проекта, информирование участников и партнеров проекта

• Оказать благотворительную продовольственную помощь 1 000 семей

• Развить сеть партнеров и «помощников» благотворительного фонда «Банк еды «Русь».

«Народный обед» реализуется на средства, выделенные в рамках президентского гранта. Проект является одной из старейших социальных технологий банка еды «Русь», запущенная в 2013 году для оказания продуктовой помощи нуждающимся в сельских населённых пунктах, удаленных от столиц регионов. Волонтеры фонда фасуют продукты, закупленные на пожертвования по специальным ценам, формируют из них «народные обеды» и раздают нуждающимся.

Для организации «Народного обеда» в 2023 году «банк еды «Русь» открыл 5 центров социальной продовольственной помощи, цеха фасовки, а также обеспечил материально–техническую базу в Рязанской, Костромской, Ростовской, Челябинской и Липецкой областях. В каждом из регионов уже согласован список из не менее 200 семей, попавших сложную жизненную ситуацию, которые получат помощь в рамках «Народного обеда».

Для закупки продуктов питания были привлечены новые региональные оптовые поставщики. Партнерство с ними позволило значительно снизить стоимость продуктов по сравнению с розничной. Благодаря этому в течение 6 месяцев в указанных регионах будет роздано 6000 «Народных обедов», систематическую помощь получат 1000 семей. В проект вовлечено не менее 600 неравнодушных волонтеров.