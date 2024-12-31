Как подготовиться к неожиданностям и привлечь удачу? Нумеролог Ирина Лидерман в интервью изданию TheDay перечислила самые удачные дни 2025 года и рассказала, как привлечь удачу в свою жизнь.

Выбор дат Лидерман соотнесла с на нумерологическим анализом. Каждое число месяца сводится к однозначному числу, и выбираются те даты, которые, согласно нумерологии, способствуют большей интуиции и взвешенным решениям. Например, январские даты 6, 15 и 24 суммируются до числа 7, энергетика которого, по мнению эксперта, положительно влияет на принятие решений. Однако это не исключает удачи в другие дни.

Январь 2025: 6, 15, 24. Февраль 2025: 5, 14, 23.

Март 2025: 4, 13, 22, 28. Апрель 2025: 3, 9, 12, 18, 21, 27. Май 2025: 2, 8, 11, 17, 20, 22, 26, 29.

Июнь 2025: 1, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28. Июль 2025: 2, 6, 9, 15, 18, 24. Август 2025: 2, 5, 8, 14, 17, 23, 26.

Сентябрь 2025: 1, 4, 7, 13, 16, 19, 22, 25. Октябрь 2025: 6, 15, 24, 27. Ноябрь 2025: 5, 8, 14, 17,23, 29.

Декабрь 2025: 4, 7, 13, 16, 22, 28.

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Ирина Лидерман утверждает: повторение позитивных утверждений, направленных на формирование удачи, способствует созданию новых нейронных связей в мозге. Это, в свою очередь, развивает гибкость мышления и помогает активнее взаимодействовать с миром, задавая вопросы и получая конкретные ответы, а не ограничиваясь абстрактными размышлениями. Таким образом, нейро-аффирмации способствуют привлечению удачи. И не всегда на удачу в жизни влияют позитивные с точки зрения нумерологии дни.