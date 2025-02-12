Новый закон дополнительно защитит людей от мошенников

Получить деньги по кредиту или займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет только через 4 часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не раньше, чем через 48 часов. Закон, устанавливающий период охлаждения, приняла Госдума. Норма о периоде охлаждения заработает с 1 сентября этого года.

Для кредитов и займов до 50 тысяч рублей период охлаждения отсутствует. Также его не будет для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов в тех случаях, когда деньги зачисляют сразу на счет автодилера, и кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведет к увеличению их размера.

Банк России сможет изменять параметры периода охлаждения. Для этого будет анализироваться, насколько эффективны меры, которые принимает кредитная организация для противодействия мошенничеству. Например, для добросовестных банков, деятельность которых на протяжении минимум двух кварталов будет соответствовать критериям регулятора, срок охлаждения может быть сокращен.

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Для недобросовестных участников рынка предусмотрена финансовая ответственность. Если кредит или заем выдан с нарушением антимошеннических норм и при возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, то кредитор не сможет требовать, возврата долга, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

По предложению Банка России в закон также включена норма о том, что банки не смогут выдавать электронные средства платежа, включая банковские карты, людям, которые есть в базе данных регулятора о случаях и попытках мошеннических операций. По их действующим картам вводится лимит на переводы в адрес других людей — не более 100 тысяч рублей в месяц. Это будет касаться граждан, сведения о которых есть в базе данных, и банк не воспользовался своим правом на блокировку карты. По действующему закону банки обязаны отключать таким клиентам онлайн-банкинг и блокировать карты, только если от правоохранительных органов поступили сведения о совершенном ими мошенничестве. Кроме того, теперь на виртуальные карты банки не смогут зачислять больше 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента их выпуска. Сейчас злоумышленники активно используют для обмана людей цифровые карты.

Обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй будет ускорен практически до онлайн-режима. Это также поможет избежать случаев, когда человек в короткий срок оформляет сразу несколько кредитов и займов в разных банках и МФО под влиянием мошенников. Это положение заработает с 31 декабря 2026 года.