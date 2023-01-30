Новый офис МФЦ заработает в Рязани с 1 февраля

С 1 февраля начнёт работать новый офис МФЦ в гипермаркете «Глобус». Теперь жителям Рязани, а в особенности Рязанского района и Дашково-Песочни, станет удобнее получать услуги.

Работать новое подразделение будет каждый день, в том числе в субботу и воскресенье, с 9 до 21 часа. Для заявителей будут открыты три окна приёма и выдачи документов.

Предварительно записаться на приём можно на сайте моидокументы62.рф в разделе онлайн – запись МФЦ и по телефонам: 8 800 110 00 11 (бесплатный), +7 (4912) 55-50-55.

Граждане могут получить здесь более 370 государственных, муниципальных и других услуг, полный перечень услуг размещён на сайте.

Офис в гипермаркете по адресу: село Дядьково, дом 1 имеет хорошую транспортную доступность, поскольку находится на пересечении главных дорог Октябрьского района Рязани. На вместительной парковке рядом с гипермаркетом есть места для автомобилей граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие нового офиса в областном центре – ещё один шаг по реализации принципа клиентоориентированности в работе центров «Мои документы». Сейчас сеть МФЦ — единый центр очного взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти, центр компетенций по работе с цифровыми сервисами, а также центр передовых технологий оказания услуг.