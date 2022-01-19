Новые люди в Рязани предлагают ввести «кешбэк» за снег

Партия «Новые люди» в Рязани предложила ввести систему поощрений жителей многоквартирных домов, которые вынуждены самостоятельно расчищать свои дворы от снега. Инициатива предполагает делать скидки жильцам таких домов на оплату коммуналки за счёт управляющих компаний, которые недобросовестно выполняют свою работу.

Рязань продолжает засыпать снегом. Коммунальные службы, управляющие компании и администрация не справляются со своими прямыми задачами. Вследствие чего на улицы города выходят сами рязанцы, чтобы расчистить снежные завалы. Жители города отмечают, что если центральные дороги более-менее чистятся, то во дворах и на междворовых дорогах невозможно проехать даже спецтехнике. За последние несколько дней в Рязани было несколько случаев, когда застревали машины скорой помощи и пожарной службы.

Вадиму Польевтову, депутату Рязанской областной Думы от партии «Новые люди», от жителей города ежедневно поступают десятки жалоб с адресами неочищенных дорог. Наш депутат направляет запросы в соответствующие органы. Помимо этого, вместе со сторонниками партии он расчистил проезд к 75-й школе в Рязани на тракторе. Но проблему снежных завалов, считает он, нужно решать системно.

– Мы ежемесячно платим коммунальным компаниям «за содержание жилья». Это достаточно большие деньги, если посчитать, какие траты несут управляющие компании. Уборка двора также входит в эту статью расходов, но по факту лишь немногие управляющие компании расчищают дворы и делают свою работу качественно. Поэтому мы всё чаще видим, что это вынуждены делать сами люди. Мы считаем, что справедливо будет за счёт недобросовестных управляющих компаний сделать людям «кешбэк за снег», то есть вернуть плату за содержание жилья или сделать скидки за оплату коммунальных услуг, – заявил Вадим Польевтов.

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Помимо этого Новые люди предложили разрешить жильцам многоквартирных домов в течение года не платить «за содержание жилья», если жилинспекция выявит факт, что двор был расчищен руками самих жильцов, а всю финансовую нагрузку возложить на саму управляющую компанию.

В партии считают, что данная инициатива позволит сэкономить рязанцам деньги и заставит недобросовестные коммунальные компании работать эффективнее.