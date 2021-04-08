Новые костромские улицы хотят назвать в честь врачей

На заседании комиссии по наименованию и переименованию объектов инфраструктуры Костромы обсудили вопрос присвоения названий новым улицам, паркам и скверам в областном центре, пишет портал «K1NEWS.RU».

В частности, новые городские объекты предлагают называть в честь костромских врачей, которые отличились в пандемию. Другое предложение — давать имена новым улицам в честь героев войны.

Чиновники также предложили давать имена новым улицам в честь городов-соседей.

Еще одна идея – давать городским объектам названия, которые связаны с православной тематикой.