Новые бонусы от Tele2 – бесплатная аренда велосипеда в Солотче и скидка на оборудование для сплава по Пре

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Tele2 обновил программу лояльности «Больше». Теперь клиентам оператора из Рязани и области доступны выгодные возможности для приятного отдыха – бесплатный прокат велосипеда в Солотче или байдарки при групповом сплаве по Пре, большая скидка на прогулку на SUP-борде по рекам и озерам, пицца или молочный коктейль в подарок в ресторанах города.

По промокоду из мобильного приложения Tele2 жителям и гостям города предложат бонусы от партнеров компании, которые позволят получить незабываемые впечатления от развлечений природе в теплые дни августа и сентября. А для тех, кто предпочитает городской отдых, предусмотрены особые подарки в популярных ресторанах.

Так, в комплексе «Лесной бункер» в Солотче клиентам Tele2 предоставят бесплатно второй велосипед для прогулки по живописному маршруту сквозь вековые сосны на Тропе Паустовского. Сервис по прокату туристического снаряжения «Траверс» обнулит стоимость аренды каждой четвертой байдарки во время группового сплава по реке Пре. На такой отдых можно отправиться всей семьей или большой компанией, а во время остановок – сфотографироваться, отдохнуть и искупаться. Компания «Сап серфинг Рязань, Встань и Греби» сделает скидку 30% на прогулку на борде по рекам и озерам в пригороде Рязани. В числе интересных идей – встретить рассвет на воде запечатлеть это на камеру, отправиться в гастро-SUP и на привале угоститься свежеприготовленными блюдами, а также многое другое.

Любители средиземноморской кухни и охлаждающих напитков оценят предложения от ресторанов. В «Додо пицца» к каждому заказу на сумму от 649 рублей гостям бесплатно добавят пиццу «Пепперони». Акция распространяется как на доставку, так и на заказ в заведениях сети в Рязани. А в «Папа Джонс» подарят молочный коктейль на выбор при заказе от 899 рублей на сайте или в мобильном приложении ресторанов. Напомним, Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. В личном кабинете клиентам доступны предложения, которые поддерживают их увлечения в разных сферах – это скидки от кафе и ресторанов, возможности для обучения, досуга, шопинга и многого другого. Чтобы воспользоваться ими, необходимо активировать промокод в личном кабинете «Мой Tele2», а затем следовать подсказкам.